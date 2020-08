A Herbeumont, certains citoyens s’interrogent aujourd’hui suite à plusieurs projets immobiliers que des particuliers souhaitent mettre en place d’ici un an ou deux. « Des parcs de vacances, composés de plusieurs bungalows. Nous sommes en zone agricole, en pleine forêt. Est-ce vraiment nécessaire de développer autant de logements dans notre village ? Nous ne voulons pas d’un Marc Coucke ici !», commente d’ailleurs une habitante. Elle n’est pas la seule à penser la même chose et souhaite plus d’éclaircissements dans ces différents dossiers.