Les projets immobiliers touristiques à développer en zone forestière suscitent une levée de boucliers à Herbeumont. Une pétition a été mise en ligne sur le site petitionenligne.be. Intitulée " Refusons la colonisation d’Herbeumont", elle a déjà été signée par près de 1 600 personnes.

"La forêt ardennaise est menacée par la prolifération de luxueuses petites maisons de vacances", soulignent les opposants. " Dans la commune d’Herbeumont, plusieurs projets de construction d'habitations de loisirs en zone forestière sont en cours d’évaluation. Deux d’entre eux portent sur la construction 23 cubes sur pilotis. Le promoteur, déjà bien implanté au village, commence par des petits projets isolés. Nous craignons que ce projet ne fasse tache d’huile dans la forêt Wallonne. La forêt est à tout le monde et doit le rester !"

Les opposants redoutent la destruction de l’écosystème. " Qu’en est-il de la protection de notre biodiversité ? De la préservation de la faune et la flore ? Les cerfs, les sangliers, les renards, les blaireaux, les chevreuils et les oiseaux de proie fréquentent ces lieux boisés. Avec l'arrivée de nombreux vacanciers, une partie de leur écosystème sera encore davantage altérée, voire supprimée, et ils seront contraints de partir."

Dans cette pétition, ils demandent au collège communal de ne pas exproprier la faune et la flore. "Nous appelons les élus à ne pas céder aux chants des sirènes ! Pensons aux générations futures, plantons de manière raisonnée pour que nos enfants, petits-enfants puissent nous féliciter de nos choix de long terme et ne bradons pas notre patrimoine pour quelques malheureux deniers."