Près d’un mois après l’ouverture de la pêche à la truite, le ministre Willy Borsus et le directeur général de l’APAQ-W, Philippe Mattart, ont visité la pisciculture des Etangs de la Strange, à Hompré (Vaux-sur-Sûre) où Freddy Dubois s’occupe de la production de truites de A à Z et gère avec son épouse un restaurant. Ils étaient accompagnés d'Angélique Gillet et Jean-Marie Clément, deux pisciculteurs, et d'Eric Boschman, ambassadeur de l'APAQ-W.

Le ministre a rappelé qu’en Wallonie, on dénombre 40 pisciculteurs dont la majorité sont des producteurs de truites. Toutefois, bien que le secteur wallon produise près de 200 tonnes de truites par an, la Wallonie en importe encore 1 000 tonnes par an.

La truite ne représente que 4% du volume total du poisson consommé, soit plus +/- 350 grammes par an et par habitant alors que la consommation de produits issus des milieux aquatiques -poissons et fruits de mer - est en moyenne par an et par habitant de 24,8 kg.

Selon le ministre, ce secteur peut et doit évoluer tant les possibilités sont nombreuses. C’est dans ce cadre que le Gouvernement de Wallonie a approuvé en juillet dernier, la nouvelle Stratégie globale de l’Aquaculture en Wallonie 2021-2030 proposée pour le programme wallon 2021-2027 pour le secteur commercial de la Pêche.

Le programme est co-financé par le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture à concurrence de 5.500.000 euros. La quote-part wallonne est 3,46 millions d’euros et le budget total de 8,95 millions d’euros.

Cette aide va permettre aux pisciculteurs wallons d’obtenir des mesures de soutien (suivi scientifique, formation, aide aux investissements...) dans la perspective du développement durable des activités aquacoles et de la transformation ainsi que du commerce des produits de la pêche et de l’aquaculture .

Willy Borsus, souhaite, par ailleurs, grâce au Plan de Relance de la Wallonie porter un projet d’écloserie . Un budget de 3,2 millions d’euros est prévu pour mettre en place une coopérative de producteurs d'alvins.

Cette écloserie permettrait de fournir des alevins/truitelles aux producteurs wallons. Actuellement, la majorité des pisciculteurs achètent les alevins ou truitelles aux pays limitrophes, en Allemagne ou en France, pour ensuite les affiner chez nous. " Grace à cette coopérative, nous pourrions espérer une production de l’œuf à la truite 100% wallonne. Comme c’est d’ailleurs le cas à la pisciculture de la Strange où la production est 100% locale", conclut-il.