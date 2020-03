Le salon Horecatel s’est clôturé ce mercredi au WEX de Marche-en-Famenne.

Une 54ème édition impactée par la crise du coronavirus. En témoignent des chiffres de fréquentation en demi-teinte. Les organisateurs attendaient 35.000 visiteurs. Ils en ont enregistré 28.881. « Ce chiffre, on ne peut le nier, représente une baisse par rapport à la moyenne des 34.000 visiteurs qui fréquentent annuellement le salon, le plus important dédié aux professionnels de l’Horeca en Belgique francophone » constate-t-on au WEX. « Les deux premières journées se sont déroulées sur leur rythme habituel, la baisse de fréquentation s’étant fait essentiellement ressentir sur les journées de mardi et mercredi, allant de pair avec les recommandations annoncées par le gouvernement fédéral. » L’épidémie n’a pas seulement échaudé une partie du public. Une dizaine d’exposants se sont également désistés. « Cela reste insignifiant à l’échelle des 420 exposants attendus. Dans l’ensemble, bon nombre d’entre eux soulignent la qualité des contacts, moins de visiteurs leur permettant aussi de consacrer plus de temps à leurs clients et prospects. L’essentiel dans un salon B2B n’est pas la quantité mais le sérieux du profil des visiteurs. » Les organisateurs se disent rassurés quant au bilan de l’événement. « Nous avons suivi scrupuleusement les consignes du SPF Santé et avions mis en place toutes les mesures d’hygiène préventives. » La prochaine édition est programmée du 7 au 10 mars 2021.