L’Hôtel du Commerce, bâtiment imposant situé sur la Place des Trois Fers, est inoccupé depuis plusieurs années. La commune souhaite le racheter et cela pose quelques questions.

"Le coût total de l’opération, subsidiée à 60 %, est estimé à 1.400.000 €, avec plus de 600.000€ à charge de la Commune, et du contribuable bertrigeois. Nous sommes totalement d’accord avec la volonté communale de redynamiser le centre-ville et d’éliminer certains chancres pour leur redonner une nouvelle vie. C’est bien là l’objectif de la démarche de rénovation urbaine. Cependant, pour ce projet en particulier, nous nous posons une série de questions : quels contacts ont-ils été pris avec le propriétaire actuel afin de sonder ses intentions concernant le bâtiment ? Le bâtiment ayant changé de main il y a peu de temps, le propriétaire actuel n’a-t-il jamais envisagé la remise en état de l’établissement ? Dans la négative, avec la revente de l’établissement, n’opère-t-il pas là une belle opération immobilière assimilable à de la spéculation qui pour le coup se fait au détriment du contribuable bertrigeois ?", se questionne le groupe Ecolo.

Ce point sera mis sur la table ce jeudi soir lors du conseil communal.