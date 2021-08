Les chantiers sont nombreux à Hotton en ce moment. Le bourgmestre Jacque Chaplier fait le point sur la question.

De nouvelles places de parking voient le jour à La Strée. L’aménagement du parking « LStrée », au voisinage des Résidence-Services, va commencer le 6 septembre 2021 pour une durée de 20 jours ouvrables. L’échevin des travaux Gui Ponsard a élaboré le projet avec le bureau d’études Lacasse-Monfort et la société Palenge va réaliser le travail." Il est réalisé sur fonds propres pour un montant de 100.000 €. Le but est d’offrir aux commerçants 40 nouveaux emplacements à proximité du centre commercial. Le volet environnemental n’a pas été négligé : le parking et les allées seront réalisés en matériaux drainants. A la demande des locataires de la Résidence-services voisine, une haie vive sera plantée en bordure du parking. Ce chantier aura peu d’effet sur la circulation du centre de Hotton."

L’îlot situé sur la RN 86 près de l'école de Bourdon est en réfection. Ces travaux consistent en une réfection des filets d’eau et du pavage des îlots et des accottements.L’adjudicataire des travaux est l’entreprise Sotraplan SAR. Ils commenceront le 23/08 et se termineront le 31/08. Des feux tricolores seront nécessaires.

Les chantiers d’aménagement des trottoirs de la Rue E Parfonry et de la Rue de la Jonction sont reportés fin 2022 : ils nécessiteraient la pose de feux tricolores dans des rues essentielles pour la mobilité dans le cadre des travaux du pont. L’Ecole Libre Melreux, Hotton, Bourdon (ELHMB) a obtenu l’accord ministériel pour des travaux importants sur le site de Hotton, Rue du Batty : la démolition de la salle paroissiale de Hotton et la reconstruction d’un nouvelle salle de réfectoire avec cuisines et toilettes au rez de chaussée et construction de 3 classes, un local de réunion enseignant(e)s et un bureau à l’étage. Vu la fermeture de la rue du Batty dans le cadre des travaux ce chantier est reporté au 28 janvier 2022.

"Dans le cadre du chantier de Hampteau (égouttage/réfection des filets d’eau, de la voirie et des trottoirs), l’entreprise Mathieu a décidé de continuer à travailler avec les feux tricolores. Il n’y aura donc pas de fermeture complète de la Rue de La Roche…sauf deux jours pour poser la couche supérieure de la route.", indique le bourgmestre.

Au niveau du TEC, une bonne nouvelle pour la rentrée de septembre est confirmée : toutes les lignes de bus sont et resteront fonctionnelles moyennant quelques changements d’arrêt de bus. Ceux-ci seront transmis aux écoles de la commune de Hotton et aux écoles secondaires périphériques. Il appartiendra aux directions de faire suivre les infos aux parents.

