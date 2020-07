L’arrêté visant à généraliser le port du masque sur l’ensemble du territoire communal de Hotton a été modifié à la demande du gouverneur qui le jugeait disproportionné.

Le bourgmestre Jacques Chaplier vient de prendre un nouvel arrêté qui remplace et annule la décision prise le 27 juillet.

Le masque couvrant la bouche et le nez ne sera, dès lors, pas obligatoire sur tout le territoire de la commune de Hotton mais dans l’espace public des 12 villages de l’entité et ce dès l’âge de 12 ans.

L’espace public est défini comme suit : entre les panneaux de début et de fin d’agglomération, dans toutes les rues bordées de bâti entre le numéro 1 et le dernier numéro d’immeuble, dans toutes les places publiques et les parkings attenant à ces rues, dans les campings ainsi que sur la plage de Hotton et l’île de l’Oneux.

Cette mesure n’est toutefois pas applicable à ceux qui pratiquent une activité sportive intense, qui exécutent des travaux manuels lourds ou qui sont porteurs d’un certificat médical dispensateur.

Le contrôle de cette mesure, qui entrera en vigueur dès ce jeudi 30 juillet à minuit, sera réalisé par la zone de police Famenne Ardenne pour le village de Hotton, principalement le centre commercial. L’agent constatateur sera chargé de surveiller et rappeler le respect des mesures dans les autres entités.