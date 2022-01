Certains habitants ou certains comités de quartier ont parfois de petites idées toutes simples pour améliorer le quotidien, désormais certaines d’entre elles pourront bénéficier d’un petit budget alloué par la Commune pour rendre ces projets concrets. "Depuis ce 15 janvier, la Commune de Hotton se lance dans un budget participatif, autrement dit un dispositif qui inclut les citoyens et les associations dans l’allocation d’une partie du budget communal. à cet égard, la Commune a décidé de consacrer 10 000€ à des projets portés par les citoyens en vue d’améliorer leur cadre de vie et le bien vivre ensemble au sein de leur quartier, de leur village", explique l’échevin Simon Habran.

Concrètement, tout habitant, organisé en groupement d’au moins 5 habitants domiciliés sur la commune, ou toute association locale existante peut participer.

Les projets sont à déposer jusqu’au 15 avril, soit sur une plateforme en ligne (sur le site www.participation.frw.be, inscrivez-vous et choisissez la commune de Hotton dans le menu déroulant), soit en prenant rendez-vous à l’Espace public numérique (EPN) de Hotton (Stéphanie Sorée au 084/36 78 42), soit via un formulaire papier (Carole Raskin au 084/36 00 12).

Pour mener à bien cette initiative, la commune est épaulée par la Fondation rurale de Wallonie.

Les projets doivent répondre à différents critères

Pour être éligible, les projets devront répondre à différents critères: être localisés sur le territoire public de la commune, rencontrer l’intérêt général, favoriser le lien social, répondre à un des objectifs du Programme communal de développement rural (PCDR),…. Ensuite, un comité de sélection composé des membres de la Commission locale de développement rural (CLDR) vérifiera que les projets sont recevables. Ces derniers seront alors soumis au vote des autres citoyens et au vote du comité de sélection puis classés sur base des 2 scrutins et suivant la pondération 50/50. À noter que le vote des citoyens passera de nouveau par la plateforme www.participation.frw.be ou, pour ceux qui préfèrent, en sollicitant une aide à l’EPN, Espace public numérique ou via un formulaire papier.

À l’issue de la procédure de vote, le comité de sélection adresse la liste définitive des projets sélectionnés au collège communal. Les candidats seront ensuite informés du statut de leur projet après approbation, ou non, par le collège.

Fondation rurale de Wallonie, au 084 21 98 60 ou c.servotte@frw.be