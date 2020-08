Vendredi matin, un accident de la circulation s’est produit sur la E411 à hauteur de Houdemont. Il était aux alentours de 11h30 quand une automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule alors qu’elle circulait sur l’autoroute. La voiture a effectué une sortie de route avant de terminer sa course sur le toit, sur la route reliant Houdemont et Habay. Les pompiers d’Arlon et Étalle sont intervenus sur place.