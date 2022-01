Transformer ses déchets de cuisine en compost et réutiliser ses déchets de jardin comme paillage présentent de nombreux avantages économiques et écologiques. Dans le cadre de ses actions de terrain pour réduire les déchets, Idélux Environnement entend mobiliser les citoyens prêts à approfondir et partager leurs connaissances en la matière.

47 000 tonnes de déchets biodégradables

Chaque année, Idélux Environnement récolte et transforme 47 000 tonnes de déchets organiques dans ses installations à Habay (compostage de 32 000 tonnes de déchets verts issus des recyparcs) et à Tenneville (biométhanisation puis compostage de 15 000 tonnes de déchets organiques issus des sacs bio et côté vert des duobacs). Ce flux représente 22 % des déchets des ménages. Une part importante donc, qu’il est pourtant facile et intéressant de gérer soi-même. C’est pourquoi, dans le cadre de ses actions locales pour réduire les déchets, Idélux propose, pour le compte de ses communes affiliées, une formation gratuite d’assistant en compostage.

À qui s'adresse cette formation ?

Cette formation est ouverte à tous les amateurs de jardinage, quel que soit leur niveau, qu’ils soient débutants ou spécialistes. L’objectif des conseillers en environnement d’Idélux est de créer un réseau de personnes de référence qui pourront à leur tour épauler leurs voisins ou amis, et participer à des actions de sensibilisation.

Une formation gratuite de six modules

La formation offerte se compose de six modules pratiques et théoriques qui auront lieu entre mars et octobre 2022. Les dates, horaires et lieux précis seront définis en concertation avec les participants. Concrètement, les personnes intéressées devront s’engager à participer à trois séances théoriques de deux heures, une visite guidée d'un site de traitement des déchets organiques ou de déchets verts, une visite guidée d'un compost chez un particulier ou dans une collectivité et à une rencontre entre tous les assistants formés en 2022.

Les assistants en compostage seront également invités à participer à une action de sensibilisation aux côtés des conseillers en environnement d’Idélux. Les inscriptions gratuites se font via un formulaire en ligne sur www.idelux.be jusqu'à la mi-février.