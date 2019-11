Cet Algérien d’origine (âgé de 47 ans et domicilié à Arlon) est aujourd’hui poursuivi pour une tentative d’assassinat, de coups/blessures sur son ex-femme et sur son fils, et d’une tentative de viol sur son ex-femme.

Les faits remontent au 3 juin 2017, dans un appartement situé à Etalle. Ce jour-là, Assan (prénom d’emprunt) voit rouge. Plusieurs faits lui sont donc reprochés : d’abord le viol sur son ex-femme. Qui plus est réalisé dans la chambre ou leur enfant de 2 ans, présent dans le lit, venait à peine de s’endormir.

Il y a ensuite tous les coups portés sur son ex-femme et sur le second enfant (le beau-fils, âgé de 12 ans) venu à son secours lorsqu’il entendit les cris de sa maman. Sans oublier la tentative d’assassinat sur son ex-femme et son beau-fils, à l’aide d’un couteau trouvé dans un tiroir de la cuisine. "Quand la police est arrivée sur les lieux, elle a trouvé son ex-femme et ses deux enfants enfermés dans la salle de bain. Effrayés. Ils n’osaient plus sortir. Ces dernières années, c’est une véritable descente aux enfers qu’il a fait vivre à sa famille", explique l’avocate des parties civiles.

L’histoire d’amour entre Assan et Béatrice (prénom d’emprunt) avait pourtant bien démarré. En 2012, ils s’étaient rencontrés en Algérie. Elle était en vacances… le coup de foudre. Ils se sont ensuite revus, avant de se marier. Assan a pu obtenir des papiers en 2013 (Visa) et est venu habiter en Belgique. Un enfant est né de leur union en 2015. "Il est d’un naturel jaloux. Il se méfie de tout le monde. Obsédé, il reproche à Béatrice d’avoir des relations intimes avec plein d’hommes. Il la surveillait constamment, il était même présent à son travail pour voir si elle flirtait après le boulot. Pendant ce temps-là, leur enfant en bas-âge était à la crèche. Quel père laisserait son enfant ailleurs pour surveiller sa femme ? Il la frappe souvent. Il l’insulte."

Le prévenu conteste tous les faits. Le parquet n’est évidemment pas tendre et requiert la peine suivante : 5 ans de prison ferme avec un sursis d’1/5 pour la tentative d’assassinat. Pour le viol, 4 ans avec un sursis partiel. Le verdict sera prononcé le 18 décembre.