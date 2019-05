Cet habitant de la province du Luxembourg s'expose à des sanctions loin d'être anodines...





Dans une vidéo publiée sur Facebook et accessible à tous, Sébastien, habitant de la province du Luxembourg, ne cache pas sa répulsion à l'idée d'exercer son devoir de citoyen et d'aller voter ce dimanche 26 mai, pour le triple scrutin qui nous attend. Et pour preuve : il y brûle carrément ses convocations d'électeur et d'assesseur, précisant "ne plus avoir été voter depuis 20 ans" et "ne pas être un mouton".









Pour rappel, le vote, en Belgique, est obligatoire. Ll'internaute déçu par la politique s'expose, s'il refuse de se présenter au bureau de vote dimanche, à des sanctions qui peuvent être lourdes : l'amende en cas de non-vote s'élève en moyenne, lorsque l'infraction est poursuivie, à 60 €. Quant à un assesseur qui ne se présente pas (ou se présente en retard) à un bureau de vote, la note est bien plus salée et les poursuites nettement plus systématiques, puisqu'il en sera quitte pour 250 €...