Le tribunal correctionnel de Neufchâteau a condamné un Chestrolais de 33 ans à 8 mois de prison pour avoir agressé un couple chez eux le soir de Noël. Sous l’emprise de l’alcool, le trentenaire a débarqué chez le nouveau compagnon de son ex pour tout casser.

« Mon client revenait d’un réveillon de Noël en famille, ma cliente rentrait du travail », explique Anne-Catherine Mignon, avocate des parties civiles. « Ils ont été réveillés par une personne qui sonnait à la porte. Ils ont ouvert et les coups ont commencé à pleuvoir. » Le prévenu a également saccagé l’intérieur de l’habitation, avant d’être finalement maîtrisé par un proche des victimes appelé en renfort. « Ce n’est pas la première fois que le prévenu se rendait au domicile de monsieur », poursuit l’avocate. « Il les espionnait en fait depuis plusieurs jours. Il n’a jamais fait le deuil de sa relation avec madame. Le pire est qu’il a persisté dans son comportement menaçant et harcelant après les faits. » Le tribunal a déclaré les préventions de coups et blessures et dégradations mobilières établies. Inconnu de la justice en Belgique, le prévenu traîne par contre des antécédents en matière de coups et destructions en France. « Il n’y a plus eu d’incidents après les faits relatés dans le dossier », peut-on lire dans le jugement prononcé ce jeudi. « Le prévenu évite de croiser son ex-compagne et va d’ailleurs déménager pour qu’il n’y ait plus de risques. » Le tribunal a assorti la peine de prison d’un sursis probatoire. Parmi les conditions imposées, ne plus abuser de l’alcool et déménager pour s’éloigner des victimes.