Le tribunal correctionnel a condamné jeudi un habitant de Neufchâteau à 3 ans de prison pour viol et attentat à la pudeur sur sa belle fille. Les faits remontent à plusieurs années déjà, alors que la victime n’avait que 13 ou 14 ans.

La mère de famille étant sortie avec des amies, le beau-père assurait la garde des deux filles. Il avait installé les deux sœurs devant un film d’horreur. Puis il avait partagé un verre d’amaretto avec la plus grande. Mais l’adolescente n’avait pas supporté et s’était mise à vomir. Son beau-père a alors tenu à lui faire couler un bain. « Elle s’est alors retrouvée en sous-vêtements dans la baignoire en présence de monsieur », soulignait le substitut du procureur à l’audience. « Quand il s’est absenté, elle en a profité pour galoper jusque dans sa chambre. C’est là qu’il l’a rejointe dans son lit, l’a caressée, et l’a violée. »

La jeune fille ne dévoilera les faits que bien plus tard à sa mère, qui déposera plainte à la police. « Le dévoilement est certes tardif, mais il faut tenir compte du contexte : la victime était clairement en difficulté, en décrochage scolaire. Il est question de tentative de suicide. Il y a une sorte d’effondrement au moment où elle lâche le morceau. Et ce alors que le prévenu n’était plus en couple avec madame. » Le tribunal a assorti la peine d’emprisonnement d’un sursis pour 12 mois.