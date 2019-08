ARLON. Dès ce lundi 5 août débutera la réfection des échangeurs situés sur l’E25-E411/A4 entre Arlon et Sterpenich en direction du Luxembourg, ainsi que de l’aire autoroutière de Sterpenich. Ces travaux se dérouleront en plusieurs phases :

1. Echangeur n°32 « Weyler »

• Du lundi 5 aout à 6h au mercredi 14 aout à 14h : fermeture des bretelles d’accès et de sortie de l’échangeur n°32 « Weyler » en direction du Luxembourg

➔ Les usagers désirant sortir à l’échangeur n°32 seront invités à continuer vers le Luxembourg et à sortir de l’autoroute via l’échangeur n°33 « Sterpenich/Ikea » pour faire demi-tour et emprunter la sortie n°32 « Weyler » vers Bruxelles.

➔ Les usagers désirant gagner l’autoroute à l’échangeur n°32 seront invités à monter sur l’autoroute via l’échangeur n°32 « Weyler » vers Bruxelles pour faire demi-tour àl’échangeur n°31 « Arlon » et repartir vers le Luxembourg.

➔ Les accès directs, vers et depuis la N81 (Aubange) à hauteur de l’échangeur n°32 resteront fermés jusqu’au 26 août à 7h.

o Les usagers qui sortent de l’autoroute pour accéder à la N81 vers Aubange seront invités àentrer dans le rond-point et à prendre la première sortie.

o Les usagers venant d’Aubage sur la N81 et désirant gagner l’autoroute seront invités emprunter le rond-point et à prendre la première sortie.

2. Echangeur n°33 « Sterpenich/Ikea »

• Du lundi 19 aout à 6h au mercredi 28 août à 17h : fermeture des bretelles d’accès et de sortie de l’échangeur n°33 « Sterpenich/Ikea » sens vers le Luxembourg

➔ Les usagers qui désirent emprunter la bretelle de sortie n°33 « Sterpenich/Ikea » vers le Luxembourg devront se diriger vers la sortie suivante au Luxembourg pour effectuer un demi-tour et emprunter la bretelle de sortie n°33 « Sterpenich/Ikea » vers Bruxelles.

➔ Les usagers qui désirent emprunter la bretelle d’accès n°33 « Sterpenich/Ikea » vers le Luxembourg seront invités à monter sur l’autoroute via l’échangeur n°33 « Sterpenich/Ikea »vers Bruxelles pour effectuer un demi-tour à l’échangeur n°32 « Weyler » et repartir vers le Luxembourg.

3. Aire autoroutière de Sterpenich

• Du lundi 19 août à 6h au mercredi 4 septembre à 17h : fermeture de l’aire autoroutière de Sterpenich en direction du Luxembourg.

• Du mardi 3 septembre à 6h au mercredi 18 septembre à 17h : fermeture de l’aire autoroutière de Sterpenich en direction de Bruxelles.

Pour rappel

Le chantier de réhabilitation de l’autoroute E25-E411/A4 entre Arlon et Sterpenich vers le Luxembourg s’est déroulé du 25 septembre 2018 au 30 avril dernier. L’autoroute qui n’avait plus été réhabilitée depuis 30 ans nécessitait un sérieux lifting. Cette portion d’autoroute est fréquentée chaque jour en moyenne par environ 40.000 véhicules dont 10.000 poids lourds dans chaque sens. Il avait été décidé d’attendre le mois d’août, période pendant laquelle le trafic est moins conséquent, pour traiter les bretelles du tronçon.