On vous parle d’un temps où nos parents pouvaient encore aller "boire un verre" au café du coin. Le genre d’endroit où le peuple se retrouvait pour parler, se rencontrer, discuter sur divers sujets de société, etc. Aujourd’hui, ce lieu existe toujours, mais force est de constater qu’on en compte de moins en moins dans notre Province. "La dernière étude date de 2019. On recensait seulement 276 établissements, contre 398 en 2018. Pas besoin de vous faire un dessin : la diminution se poursuit lentement", explique-t-on du côté de la Fédération HoReCa Luxembourg.

Et avec la crise actuelle, on imagine que ce chiffre diminuera davantage. Quand on est jeune, est-il encore possible d’ouvrir un café aujourd’hui ? La réponse est non. En tout cas, c’est vraiment très compliqué. À moins que… "Ma fille Aurélie a repris le café il y a 3 ans. Moi, j’étais dans le milieu depuis plus de 35 ans. Si ce n’était pas chez moi, je pense qu’elle n’aurait jamais pu se lancer seule dans cette aventure. Pourquoi ? C’est vraiment très compliqué. Les banques prêtent de moins en moins. De plus, il faut avoir les reins solides pour pérenniser l’établissement", confie ainsi son papa Didier Genon. Et des idées, il en a eu quelques-unes. Bien avant la crise du covid… "Les gens ne se parlent plus au café, ils ont les yeux rivés sur leur GSM. À un mo ment, il faut s’adapter à la société. J’ai diversifié les activités. Comment ? Retransmettre des matches de foot, des GP de motos ou F1, etc. Ça amène du monde…" dit-il.

Plus au sud, The New à Neufchâteau est le seul café de la commune. Avec presque 40 ans d’ancienneté dans le milieu, Sylviane Winand (58 ans) sait de quoi elle parle. "Pourquoi y a-t-il moins de jeunes ? Les raisons sont évidentes : il faut avoir les reins solides, il faut aussi accepter de vivre différemment, d’avoir une famille, mais avec des horaires contraignants. On ne s’improvise pas indépendant. Il faut bien avoir ça en tête. Mais il faut oser. Allez-y, les jeunes ! lancez-vous. Cela reste quand même un chouette métier", dit-elle.

« Un café, c’est une question de famille »

La Province de Namur n’est guère épargnée avec 425 cafés en 2019, contre 606 en 2008. Ici aussi, les raisons sont les mêmes. On prend la température au café « Le Collège », une institution dans le centre-ville. "Ça fait 42 ans que l’on tient le Collège. Avant, il y avait beaucoup plus de jeunes que maintenant. La mentalité à changer. Ils veulent des cocktails et qu’on les laisse un peu faire n’importe quoi. J’ai toujours essayé de faire « ma loi » chez moi. Si certains n’aiment pas, qu’ils aillent voir ailleurs. Mais il y a aussi des jeunes qui sont plus calmes et qui demandent un endroit moins bruyant", dit Francine Courtoy (72 ans). Avec son mari Jean (77 ans), ils tiennent bon. Mais quid du futur ? "Si les cafés vont disparaître ? Oui, il y a des chances. On sent déjà un changement depuis quelques années. Celui qui n’a pas les reins solides ne tient pas. Quand on arrêtera, nos enfants reprendront sûrement le café. Ils proposeraient peut-être à nouveau un bistrot, avec une petite restauration. Ce qui me manque le plus depuis les années 80 ? Le rire. Les gens ne rigolent plus. La joie de vivre a disparu…bien avant le covid", dit-elle. Quant à l’Etat, les différentes lois sorties ces dernières années (NDLR : loi tabac par exemple) ont sans doute joué en défaveur du milieu. Et on ne parle pas des taxes diverses liées au secteur…

Laurent Trotta