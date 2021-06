Le père de famille qui comparaissait mardi devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau a visiblement mal digéré la rupture avec la mère de ses enfants. On lui reproche d’avoir harcelé son ex-compagne à coups d’e-mails injurieux, de menaces impliquant des photos intimes, mais aussi d’appels téléphoniques incessants. Jusqu’à 300 appels par jour. La victime n’est pas la seule à avoir fait les frais de ces agissements. Une autre dame, avec laquelle le prévenu s’était mis en couple après la rupture, s’est elle aussi constituée partie civile pour harcèlement. Un harcèlement qui s’inscrit là encore dans un contexte de séparation. « Malgré le fait qu’il a été entendu, malgré une mise en garde, malgré la signification d’une citation, monsieur a persisté dans son comportement », souligne la substitute du procureur, qui réclame 10 mois d’emprisonnement et 100€ d’amende. De son côté, la défense invoque la jeunesse difficile du prévenu, l’absence de père, l’attachement à la famille. Le principal intéressé évoque « la colère et la frustration d’avoir été séparé de ses enfants ». Jugement le 29 juin