Ecoles ou sections fermées : "Il ne fallait pas ouvrir les écoles !"

« C’est la folie ce matin, les parents on appris la nouvelle via la presse et le téléphone n’arrête pas de sonner. Je suis un peu révolté car ce qui a été écrit dans les médias n’était pas correct. Certains parents n’ont pas compris et croyaient que toutes les classes étaient fermées. Mais ce n’est pas le cas. On continue avec les autres sections. Le docteur nous confirme qu’il n’y a pas de risque pour les autres élèves », nous confiait le directeur, Michel Billo.