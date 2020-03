Le tribunal correctionnel de Neufchâteau a condamné un Bouillonnais de 62 ans à une peine d’amende de 800€ pour avoir menacé des scouts avec une arme devant chez lui. Les faits remontent à juillet 2018.

« Déjà, je ne savais pas que c’était des scouts », expliquait le sexagénaire au juge durant l’instruction d’audience. « Je venais de faire mon 21ème infarctus, je prenais des cachets à forte dose. Alors quand j’ai vu ces trois gaillards d’une vingtaine d’années en train d’essayer de voler ma voiture, j’ai pris ce vieux fusil qui traînait chez moi depuis 40 ans. Il n’était même pas chargé. » Les trois animateurs néerlandophones expliquent qu’ils participaient à un dropping quand ils se sont arrêtés près de la voiture afin de la prendre en photo pour un ami féru de vieux modèles. Une version peu crédible aux yeux du tribunal. « On peut s’étonner qu’un prétendu dropping rassemble uniquement trois chefs de patrouille », peut-on lire dans le jugement prononcé ce jeudi. « Par ailleurs, il s’agit d’un véhicule LADA qui ne peut à l’évidence pas être considéré comme un « oldtimer ». » Le juge n’en a pas moins déclaré les préventions établies à l’encontre du sexagénaire. « Le simple fait d’aller à la rencontre de quelqu’un avec une arme, même sans la diriger vers la personne, suffit à constituer la menace par geste. » Le tribunal n’a pas non plus retenu la thèse de la légitime défense. « Monsieur pouvait très bien rester chez lui et appeler la police. Ce qu’il n’a même pas fait après l’altercation, contrairement aux scouts. » Le prévenu bénéficie toutefois d’un sursis pour la moitié de l’amende.