Fabian Hirtz est un partisan, un « pro Trump » comme on dit. Il vient de recevoir un cadeau assez inattendu de son candidat favori à l'élection présidentielle américaine. « Ma femme m’a appelé tout à l’heure pour me dire qu’on avait reçu un colis venant des Etats-Unis. A mon retour, je l’ai déballé. La surprise fut énorme, j’en ai eu des frissons de joie », dit-il.

Dans le paquet ? Un cadre avec une photo dédicacée du président Donald Trump. Avec un petit mot : "many thanks." En pleine période électorale, Donald Trump sait peut-être maintenant où se situe Arlon. De son côté, Fabian ne peut s’empêcher de soutenir son candidat. « J'avais écrit à Donald Trump le 14 septembre, une lettre manuscrite (Ndlr : ceci est requis par la maison blanche). Un courrier pour le remercier et lui exprimer mon soutien depuis la Belgique. Je pense aussi que nous manquons de leader fort, ici, sur le vieux Continent. J’ai lu les deux livres de Trump également et cela m'a vraiment touché. Chacun ses convictions. Décrié à tort dans le monde car méconnu, j'ai été fasciné par sa posture, sa franchise et ses actions patriotiques. Il veut une Amérique forte, dans un monde fort et des nations souveraines. Il est pacifique et sous son mandat, aucune guerre. Il a aussi créé une section de recherche des criminels pédophiles avec plus de 16.000 arrestations dans le monde », dit-il. On vous le disait, un vrai fa. Et s’il est réélu, les valises sont prêtes. « Je pense programmer un voyage à Washington l’an prochain. Attendons quand même, car les élections seront spéciales cette fois-ci. Wait and see… »