Le tribunal correctionnel de Marche vient de condamner un jeune homme de 24 ans à 12 mois d’emprisonnement pour une violente bagarre dans un café de Hotton. Les faits remontent au mois de juillet 2019, alors que la fête battait son plein dans le village. Le prévenu aurait mal supporté qu’on lui refuse l’entrée de l’établissement. Avec un comparse, il a littéralement saccagé l’intérieur de l’établissement, détruisant tables, chaises, vitrine, caisse enregistreuse...

« Une agression purement gratuite, d’une violence inouïe », d’après le ministère public. « On frappe une personne âgée, on insulte une dame qui n’a rien demandé. Le prévenu est d’ailleurs connu pour être quelqu’un de violent : une condamnation à 6 mois en 2018, des antécédents de coups et blessures... »

René Beckers, 74 ans, fait partie des victimes. Originaire de la région liégeoise, il passait les vacances dans les environs de Hotton. « Ce qui s’est passé précisément, je ne m’en souviens pas », expliquait-il à l’issue de l’audience. « Quand j’ai repris mes esprits, j’étais sur un fauteuil. L’ambulance est arrivée, on m’a conduit à l’hôpital. J’étais ouvert à plusieurs endroits, avec des fractures au visage. » Le prévenu bénéficie d’un sursis probatoire pour trois ans. Son complice n’a jamais été identifié.