Accroc au sexe, il est dénoncé par sa femme.

C’est un père de famille âgé de 54 ans et domicilié dans la commune de Freylange qui comparait aujourd’hui devant le juge Pavanello. Ce dernier lui décrit la procédure à suivre. « Le dossier reviendra le 10 juin prochain au tribunal. Entre-temps, nous allons vous faire passer un examen auprès du Centre de la Santé Mentale à Libramont. La peine sera prononcée après avoir reçu les résultats. »

Il faut savoir que Georges (prénom d’emprunt), a déjà comparu devant ce même juge il y a quelques mois. Une première audition où il avait avoué les faits. Notamment : être en possession et avoir ensuite diffusé des images à caractère pédopornographiques sur les réseaux sociaux. Ou encore s’être filmé tout nu, en se masturbant, avant d’envoyer la vidéo à un groupe de personnes, toujours sur Internet. Georges a été dénoncé par sa femme, inquiète et suspicieuse de son comportement. Elle voyait bien que quelque chose n’allait pas avec son compagnon. Trop tard. « Je suis dégoûté, je n’avais pas connaissance des impacts que mes actes engendraient sur ma vie et ma famille. J’en ai pris conscience en prison », affirme aujourd’hui le prévenu. Des explications qui n’ont pas totalement convaincu le substitut du procureur qui a bien sermonné Georges durant son réquisitoire. Jugement le 8 avril.