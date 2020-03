Le parquet du Luxembourg a requis 5 ans de prison à l’encontre d’un père de famille pour viol et attentat à la pudeur sur sa propre fille.

La victime avait 12 ans quand les faits ont débuté. Le prévenu reconnait les attouchements, les caresses sur les parties intimes… Mais n’y voit pas de problème pour autant. « Monsieur reconnaît l’inceste, mais estime que ce n’est pas de la pédophilie », souligne l’avocate de la partie civile. « Contrairement à la pédophilie qui consiste à faire des choses sexuelles avec un enfant, le prévenu estime qu’un incestueux et un papa ou une maman qui « va avec son enfants ». Pour lui, ce sont juste des actes d’amour. Il va même jusqu’à dire que c’est sa fille de 12-13 ans qui l’aguichait. » Le prévenu conteste par contre le viol. « J’ai toujours fait attention qu’il n’y ait pas pénétration », aurait-il déclaré. « J’ai fait des actes avec ma fille, ce n’est pas comme si j’avais été chercher la fille de quelqu’un d’autre. »

Ce n’est pas la première fois que l’intéressé est impliqué dans ce genre de fait. Quelques années plus tôt, il avait été condamné pour le viol de sa fille aîné, la demi-sœur de la victime. Cela ne l’avait pas pour autant empêché d’obtenir la garde de ses enfants un weekend sur deux à la suite de son divorce. La défense sollicite aujourd’hui un sursis probatoire. « Mon client est considéré comme responsable de ses actes. Mais a-t-il pour autant le même libre arbitre que vous et moi ? », interroge son avocat, Sylvain Danneels. « Il présente des antécédents psychiatriques graves, il a fait l’objet d’un traitement pour schizophrénie. On se situe ici dans une zone grise entre droit pénal et défense social. Sa place est dans une institution adaptée avec suivi psychiatrique et psychologique. Son jugement est altéré par des éléments issus de son inconscient qui font qu’il ne comprend pas ce qu’il fait ici. L’incarcération ferme dans un cas comme le sien ne servirait à rien. Il ressortirait comme il était avant, si pas avec de nouvelles pathologies. » Jugement le 26 mars.