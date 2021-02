Franky, 28 ans, de Marche-en-Famenne et Dimitri, 22 ans d’Hotton ont bénéficié de la suspension du prononcé pour une durée de trois ans pour avoir commis une agression particulièrement violente à l’encontre de deux agents de sécurité de Sécurail en 2017.

Le 17 juin 2017, les suspects se trouvaient à la gare des Guillemins de Liège. Les intéressés semblaient sous l’influence de l’alcool, mais n’étaient pas ivres. Les agents de Sécurail se trouvaient sur le même quai qu’un groupe de jeunes parmi lesquels se trouvait Franky. Ce dernier a empêché le train de démarrer en bloquant la fermeture des portes. Les agents de sécurité lui ont demandé de cesser ses agissements. L’intéressé s’est exécuté, dans un premier temps… Mais il s’est ensuite mis frapper à coups de poing et de pied sur les vitres du train et sur l’interrupteur d’ouverture des portes. Les deux agents lui ont une nouvelle fois demandé de se calmer, mais Franky est alors devenu menaçant physiquement.

En effet, il a armé son poing devant lui. Un des agents a pratiqué une clé de cou à son agresseur et ce dernier lui a porté des coups au visage et à la gorge. Il a également mis son doigt dans l’oeil de l’agent. L’autre agente a tenté d’aider son collègue, mais un autre jeune est intervenu et l’a attrapée au cou. Le premier agresseur s’est calmé et le deuxième a ensuite saisi le cou du premier agent. Le sous-chef de gare a été témoin de la scène de violence et a précisé avoir été choqué par l’agressivité des deux hommes. Les deux suspects ont été interpellés. Lorsque la police est intervenue, Franky était très excité et s’est montré récalcitrant lors de son interpellation. Les faits ont été filmés.

Les deux suspects n’ont pas n’ont pas formellement contesté les faits de violences commis à l’égard des agents Sécurail. Les deux prévenus sont inconnus de la justice. Depuis, Franky a suivi une formation de gestion de la violence. Le tribunal a tenu compte de cet élément pour lui accorder une suspension du prononcé malgré la gravité et la violence des faits.