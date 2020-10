Depuis le mois de juillet, la station Q 8 de Bastogne dispose de deux pompes CNG ( gaz naturel comprimé). L’inauguration s’est déroulée, jeudi en fin d’après-midi. Le bourgmestre Benoît Lutgen, Denis Debarle, administrateur délégué de Mazzoni et Mario Schmit, le gérant de la station, ont coupé le ruban inaugural.

Les groupes Mazzoni et ARS, lequel regroupe plusieurs stations-service au Grand-Duché, se sont associés afin de proposer ce nouveau point de ravitaillement, le troisième en province de Luxembourg, après Aye (Marche-en-Famenne) et Longlier (Neufchâteau). D’ici la fin de l’année ou le début de l’année prochaine, les communes d’Aubange, Habay, Houffalize et Arlon devraient également disposer d'une station CNG.