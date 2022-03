Un incendie s’est déclaré, ce mercredi matin, vers 8 h 45, dans les caves d’une sandwicherie, rue Saint-Laurent à Marche-en-Famenne.

Le feu a provoqué un important dégagement de fumée et trois personnes se sont réfugiées sur le toit. Le dispatching provincial de la zone de secours précise que ces trois personnes devront sans doute être relogées.

Trois officiers de la zone de secours Luxembourg, un élévateur et une autopompe de Marche-en-Famenne ainsi qu’une autopompe de Rochefort et une citerne de La Roche-en-Ardenne, deux ambulances et le Smur ont été dépêchés sur les lieux du sinistre.