Deux personnes ont été privées de liberté à la suite d’un incendie dans un squat d’Athus (Aubange), rue des Bruyères. Les pompiers ont reçu l'alerte vers 6h50. À leur arrivée, le bâtiment était inoccupé. Mobilisés sur place avec pompe, citerne et échelle, les postes d’Aubange et Arlon sont rapidement venu à bout des flammes. Le bâtiment n’en reste pas moins inhabitable. Deux départs de feu potentiels ayant été identifiés, les auditions sont en cours pour déterminer le caractère volontaire au non de l’incendie. Les deux personnes privées de liberté sont des demandeurs d’asile dont la demande a été introduite sur le territoire français. Ils doivent être auditionnés avec l’aide d’un interprète.