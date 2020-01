Vendredi après-midi, une partie du piétonnier de Marche-en-Famenne a du être fermée en raison d’un incendie survenu Rue Saint-Laurent. Le feu s’est déclaré dans les appartements situés à l’étage de la taverne « Le Saint-Laurent ».

Une dame aurait accidentellement bouté le feu à un matelas après s’être endormie avec sa cigarette. Les pompiers de Marche ont été alertés vers 15h25. Leur intervention rapide a permis d’éteindre le foyer avant que les flammes ne se propagent au reste de l'appartement. L’incendie a néanmoins provoqué d’importantes fumées, visibles depuis l’extérieur. On ne déplore pas de blessé. Une citerne, une autopompe et un élévateur ont été déployés sur place sous le commandement d’un officier de la zone de secours Luxembourg. La police de la zone Famenne-Ardenne est également descendue sur place pour délimiter un périmètre de sécurité et empêcher les badauds, nombreux en cette heure de sortie des classes, d’approcher.