Un individu est entré dans le parking de la police. Il a bouté le feu à un combi

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 00 h 45, un individu a pénétré dans le parking de la police d'Arlon, rue du casino, et a mis le feu à un combi. Le feu s'est ensuite propagé aux véhicules autour.

L'incendie a été maîtrisé par les pompiers mais quatre véhicules sont impactés, dont des véhicules personnels.



L'auteur de l'incendie volontaire a été filmé par les caméras de surveillance, l'enquête est en cours pour l'identifier. Il portait un treillis et un sweat à capuche.Par souci d'impartialité, c'est la zone de police de Gaume qui va procéder à l'enquête. L’expert et le laboratoire passeront ce vendredi.

Le chef de corps de la zone de police précise que le portique du parking était en panne depuis plusieurs jours. La réparation n'avait pas pu se faire dans le contexte du confinement.



La police d'Arlon a déjà connu des dégâts volontaires sur des véhicules mais c'est la première fois qu'elle est victime d'un incendie volontaire. Michaël Collini se rappelle d'un autre incendie sur véhicule mais à la police fédérale, rue de Neufchâteau, il y a quelques années. Selon lui, difficile de ne pas faire le lien avec l'appel à la révolte lancé récemment sur le site IndyMedia BXL pour le 1er mai.