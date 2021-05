Infor Jeunes Luxembourg continue à booster les jeunes dans leur recherche d'un job d’étudiant avec une dernière action en ligne pour la région d’Arlon le mercredi 26 mai.

" Les actions job étudiant de Pâques en province de Luxembourg ont rencontré leur public : plus de 200 jeunes de 11 communes y ont participé", explique Benoît Bouvy, chargé de projets chez Infor Jeunes Luxembourg. " Nous avons dû nous adapter aux conditions sanitaires et proposer ces événements en ligne."

Au programme d’une action job étudiant 2.0, on retrouve un atelier CV. "Les jeunes sont souvent en recherche de leur premier job et viennent chercher de l’aide pour leur premier CV. Ils disent qu’ils n’ont rien à mettre dessus. Nous les aidons à mettre des mots sur leurs qualités et compétences."

Le nombre de participants est limité, l’inscription obligatoire. " Des sessions d’une heure sont mises en place. Les jeunes sont dispatchés en groupe de quatre maximum et assistent à trois ateliers de 20 minutes" précise Yannick Boelen, directeur d’Infor Jeunes Luxembourg. "A la fin de la session, ils reçoivent un carnet virtuel comprenant tous les trucs et astuces pour leur recherche de job et un accès aux offres récoltées sur la région d’Arlon."

Inscriptions et informations pratiques : https://www.actionjob.be/arlon