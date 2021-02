Cela fait deux ans que la justice poursuivait Guy Maréchal (70 ans), le président du Conseil Cynégétique de Gaume pour différentes infractions relatives à la loi sur la chasse. On se souvient aussi de son audience à Arlon qui fut assez mouvementée (https://www.dhnet.be/regions/namur/arrete-ton-show-5d6d347af20d5a3c020be725). Il avait finalement écopé d’une amende de 40 000 euros, dont la moitié avec sursis pendant trois ans, plus la confiscation de son véhicule (Jeep) et de sa remorque. Sans oublier l’obligation de démonter son parc à gibier à Tintigny.

Avec son avocat Adrien Masset, il avait été en appel. Ce lundi, la cour d’appel de Liège a rendu son jugement. Il a obtenu la suspension du prononcé de la condamnation : les faits imputés sont donc établis.