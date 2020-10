La magistrate Sarah Pollet vient de faire le point sur la situation des infractions Covid19 sur l’arrondissement judiciaire du Luxembourg.

A la date du 29 septembre 2020, on peut relever que, depuis le début de la pandémie, 3 095 personnes ont déjà été verbalisées, 2 560 transactions ont été proposées, d’un montant de 250 ou 750 €. Ceux qui ne paient pas leur transaction sont automatiquement cités devant le Tribunal : 120 personnes sont désormais citées tous les mois devant les Tribunaux de police. En cas de citation, les contrevenants encourent des peines jusqu’à 3 mois d’emprisonnement et 4.000 € d’amende

Suite aux nouvelles mesures ordonnées par le Gouvernement et parues ce 8 octobre, des contrôles renforcés seront effectués par les services de de police. Le Parquet continuera à pratiquer une politique de fermeté à l’égard de tous les contrevenants. Pour rappel, il est possible de saisir la recette des restaurateurs, cafetiers et tout autre organisateur d’événement qui ne respecterait pas les nouvelles directives.