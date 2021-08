Vous venez d’acquérir un téléphone Android et vous vous sentez un peu perdus ? Les Femmes Prévoyantes Socialistes du Luxembourg organisent une initiation pour vous donner le petit coup de pouce indispensable afin de mieux utiliser votre téléphone ou tablette.

Lors de deux séances, elles expliqueront les différences entre un ordinateur, une tablette et un smartphone et leur système de fonctionnement. Après avoir repéré les différentes applications qui permettent d’appeler, envoyer un message ou utiliser un calendrier, elles présenteront quelques applications comme Facebook, Messenger ou encore WhatsApp.

Cette initiation se déroulera, les mardis de 9h30 à 12h à Saint-Hubert, Place de la Mutualité, 1 , les 21 et 28 septembre, à Arlon, rue de la Moselle, 1A, les 19 et 26 octobre, et à Marche, rue Neuve, les 7 et 14 décembre. Participation : 12 euros (affilié à la MSLux) / 15 euros (non affilié à la MSLux). Renseignements et inscriptions : 061/ 23 11 72