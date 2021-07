Le gouverneur Olivier Schmitz vient de faire le point, ce vendredi matin, sur la situation en province de Luxembourg suite aux intempéries qui ont provoqué des inondations.

La cellule de crise provinciale est toujours réunie et coordonne les actions. La situation ce matin a peu évolué depuis jeudi soir. La décrue s’amorce lentement. Les débits d’eau sur l’Ourthe se réduisent sauf à hauteur de Durbuy où ils sont semblables à ceux relevés hier, soit 377 m3/seconde. La plus grande prudence reste donc de mise.

Le gouverneur demande à la population de ne pas s’approcher des cours d’eau. La zone de secours a encore dû procéder à quelques opérations de secours durant la nuit pour des personnes s’étant mises en danger inutilement. Des opérations de déblayage et de pompage sont encore en cours ce matin.

En ce qui concerne la mobilité, les axes principaux sont accessibles. Sur le réseau secondaire, la N833 (Rendeux-Hotton), la N86 (Bomal) et N811 (Virton) sont toujours fermées. Plusieurs petites routes annexes sont encore inondées et inaccessibles.

Pour rappel, le call-center 1771 est accessible de 8h à 22h pour répondre à toutes les questions administratives qui se posent.

La police de la zone Famenne Ardenne fait le point en détails sur les routes :

N86 : praticable à Hargimont et ON, fermeture entre Bomal et Barvaux

N806 : fermeture à Aisne et Mormont

N833 : fermeture entre Hotton et Rendeux – Praticable entre Rendeux et La Roche-en-Ardenne

N68 : fermeture entre Vielsalm et Grand-Halleux pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Passage difficile

N898 : fermeture à Fronville

N849 : fermeture entre Forrières et Masbourg

N885 : fermeture à Hodister

Les centres de Hotton (N 86) et de La Roche-en-Ardenne (à l’exception du Quai de l’Ourthe et de la place du Marché) sont praticables