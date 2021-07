Olivier Schmitz s’est rendu dans les sept communes les plus touchées de la province de Luxembourg

Ce samedi après-midi, le gouverneur de la province de Luxembourg, Olivier Schmitz s’est rendu dans les sept communes les plus touchées par les intempéries, en l’occurrence Durbuy, Hotton, Erezée, Rendeux, La Roche-en-Ardenne, Marche-en-Famenne et Nassogne afin de témoigner sa sympathie à tous les sinistrés.

"Je salue leur courage et leur grande dignité face à la catastrophe qu'il les a touchés", souligne-t-il sur les réseaux sociaux. " Je me suis aussi entretenu avec les bourgmestres notamment pour coordonner les moyens des services d'urgence et d'intervention mais également les propositions d'aides faites par les autres communes de la province."

Le gouverneur tient à remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui spontanément ont proposé leur aide ou fait des dons.

" Toutes ces actions doivent être coordonnées", souligne-t-il. " Cela signifie d'abord qu'elles doivent rencontrer des besoins qui sont en train d'être identifiés. A l'heure actuelle, tous les bourgmestres m'ont confirmé qu'ils ne manquaient de rien. Mais les travaux de nettoyage et de remise en état prendront plusieurs semaines, nul doute que les volontaires seront les bienvenus."