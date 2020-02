Plusieurs cours d’eau de la province du Luxembourg étaient en pré-alerte ou en alerte de crue, mardi suite aux précipitations abondantes de ces derniers jours.

Les pompiers de la zone ont totalisé près de 150 interventions depuis lundi soir, dans 21 communes. La situation était particulièrement préoccupante dans la commune de Chiny où la Semois a débordé à plusieurs endroits.

"Le village de Moyen a, une fois encore, été le plus impacté, déplore le bourgmestre de Chiny, Sébastian Pirlot. Les rues de la Semois, des Marronniers et de Laneuville, inondées, ont été fermées à la circulation. Les villages de Jamoigne et de Les Bulles ont également été touchés, mais dans une moindre mesure. Les caves ou les rez-de-chaussée d’une vingtaine de maisons ont été inondées. La crue d’il y a deux ans avait déjà causé de gros dégâts."

© DR



L’échevin des travaux, Alain Maitrejean, explique que la rapidité avec laquelle l’eau est montée a surpris les habitants. "J’avais une équipe de garde, mais nous avons été pris de court. En une heure, la Semois est arrivée à un niveau qu’elle n’avait plus atteint depuis la crue d’il y a dix ans. Le service des travaux a déposé des sacs de sable et a recommandé à la population de déplacer les voitures qui risquaient d’être emportées par le courant."

À Les Bulles, une canalisation s’est bouchée et la rue de la Culée a été, en partie, sous eau. Dans la maison de Claire, alors que des sacs de sable avaient été placés devant la porte d’entrée, l’eau est montée jusqu’à un mètre de haut dans toutes les pièces du rez-de-chaussée. "Lorsque j’ai placé les sacs, cette dame âgée dormait, poursuit l’échevin. Les pompiers de Florenville ont constaté que l’eau encerclait la maison et elle a été réveillée. Ils l’ont secourue en ouvrant la porte bloquée par les sacs et ont ensuite procédé au pompage de l’eau." Mardi soir, la phase d’alerte de crue n’était pas encore levée sur la Semois. Au vu des conditions météo, la décrue est annoncée pour ce mercredi.

© DR



Dans la commune de Virton, le village de Saint-Mard a été appelé, pendant de nombreuses années, la Venise de Gaume, en raison des inondations qui s’y produisaient régulièrement. À présent, les dégâts sont plus limités lorsque la Semois est en crue.

Le bourgmestre faisant fonction Vincent Wauthoz, explique pourquoi.

" En 2013, d’importants travaux ont été réalisés pour canaliser le cours d’eau. Ils portaient notamment sur le relèvement des berges. Ce lundi, nous avons constaté que le dispositif d’évacuation mis en place était efficace. Seul l’anti-retour n’a pas fonctionné comme nous l’espérions. Quelques caves ont été inondées."

Dans la commune d’Habay, c’est la Rulles qui a débordé. Des caves ont été inondés au centre de Houdemont, à Habay-la-Vieille et à Marbehan.