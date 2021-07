Le gouverneur Olivier Schmitz, qui préside la cellule de sécurité rassemblant l’ensemble des services d’urgence et d’intervention, vient de faire le point sur les inondations en province de Luxembourg.

" La situation s’éclaircit enfin", souligne-t-il dans un communiqué. " Les prévisions météorologiques ne prévoient plus de grosses précipitations ces prochaines heures. Les débits enregistrés en différents points de l’Ourthe sont en train de diminuer, soit 163 m3/seconde à Nisramont contre 216 en début d’après-midi. La situation ne devrait donc plus s’aggraver. La décrue sera lente. Les opérations de sauvetage et d’évacuation sont pratiquement terminées."

Les pompiers de la zone de secours Luxembourg ont réalisé plus de 2000 missions depuis mercredi matin. En moyenne 170 agents étaient en permanence sur le terrain. Plus de 800 personnes auront dû être évacuées, soit par leurs propres moyens, soit avec l’aide des services d’urgence et d’intervention. 500 sinistrés sont toujours logés dans onze centres d’accueil.

Les communes concernées par ces centres sont Durbuy, Erezée, Hotton, Rendeux, La Roche-en-Ardenne, Marche-en-Famenne, Nassogne, Tellin et Vielsalm. Environ 80 missions techniques, à savoir, pompages et dégagement voiries, seront encore réalisées en cours de soirée.

Concernant la mobilité, la situation reste très compliquée et dangereuse dans le nord de la province et dans la région de Virton. Il est toujours conseillé de limiter au strict nécessaire les déplacements. De trop nombreux usagers continuent à ignorer les signalisations et s’engagent sur des voies rendues très dangereuses par les inondations voire par leur instabilité.

Depuis 18 h, un call-center est accessible pour répondre aux questions administratives et conseiller les sinistrés quant aux démarches à entreprendre en matière d’assurance et d’indemnisation. Il s’agit du 1771 joignable de 8h00 à 22h00. Contact : Xavier Derenne– 0498/35.12.94 – xavier.derenne@gouverneur-luxembourg.be

Attention, il ne s’agit en rien d’un numéro d’urgence . Le 1722 pour les dégâts matériels est toujours lui aussi accessible. Ne contactez le 112 que pour les urgences vitales

« Nous tenons à remercier la population luxembourgeoise pour son comportement remarquable face à ces terribles inondations. Les nombreux élans de solidarité réchauffent le cœur des sinistrés à qui nous pensons toutes et tous ce soir. La prudence reste de mise", conclut le gouveneur.