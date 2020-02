Les pluies diluviennes qui sont tombées en province de Luxembourg ont fait de nombreux dégâts. On ne compte plus les caves et les voiries inondées. La nuit a été chargée pour les pompiers.

"Nous avons reçu le premier appel lundi à 21 h 20", souligne le dispatching de la zone de secours Luxembourg. "Ce mardi, à 8 h 30, on dénombrait déjà 120 interventions principalement pour du pompage. 21 communes sont concernées. »

Dans le Sud de la province, les communes les plus touchées sont Virton, Aubange, Arlon et Etalle. Dans le Nord, Vielsalm et Houffalize sont particulièrement impactées. Les interventions sont toujours en cours.