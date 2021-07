La police fédérale informe que plusieurs voiries sont inondées jeudi matin, principalement sur les grands axes au sud du pays. La chaussée est inondée sur la N4, reliant Bruxelles au Luxembourg, à hauteur de Bande (Nassogne), dans les deux directions. La situation est dangereuse, précise la police.

Les usagers de la nationale en direction du Luxembourg sont invités à faire demi-tour à hauteur de Charneux. Un itinéraire est conseillé vers Luxembourg via la E411 au départ de Courrière.

L'itinéraire conseillé vers Bruxelles passe par la E25 vers la E411 au départ de Bastogne ou via la N826 vers Libramont, puis la E411 à hauteur de la Barrière Hinck. La prudence est vivement recommandée.

Au sud de la province, à Aubange la chaussée est aussi inondée sur la N 81. Tant l'accès que la sortie sont obstrués.

Dans la commune de Vielsalm, plusieurs portions de routes sont inondées et ont été fermées à la circulation, notamment sur la N89 entre Vielsalm et Salmchâteau et sur la N68 entre Vielsalm et Grand-Halleux. Il est probable que la ligne SNCB 42 soit perturbée voire interrompue suite à la présence d eau sur les voies.

Plusieurs camps scouts et le camping de Grand-Halleux ont été évacués en soirée et durant la nuit. Les personnes ont été relogées. Les cours d'eau sont en crue et plusieurs habitations sont inondées.