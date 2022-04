La journée de jeudi a été chargée pour les pompiers de la zone de secours Luxembourg. Ils sont, pour rappel, intervenus une cinquantaine de fois pour dégager des voiries obstruées par des arbres.

Les interventions consécutives à des chutes d’arbres ou de branches se sont poursuivies dans la soirée, la nuit et ce matin. Entre 19 h et 8 h, les pompiers dénombrent encore quatre interventions, sur la N 4 à Martelange, chemin de Courby à Ochamps (Libin), chemin du hasard à Barvaux (Durbuy) et sur la N 884 à Bertrix.