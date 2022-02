La plupart des missions concernaient des dégagements de voiries encombrées par des branches et des arbres

Les intempéries ont causé des dégâts en province de Luxembourg. Les pompiers de la zone de secours Luxembourg sont intervenus plus d’une centaine de fois dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi jusqu’à 2 h du matin. La plupart des missions concernaient des dégagements de voiries encombrées par des arbres et des branches tombés sur la chaussée. Les pompiers ont également procédé à des vidanges de caves.