A la suite à l’augmentation du nombre de cas positifs de coronavirus en Centre-Ardenne, la cellule de crise du Centre Hospitalier Centre Ardenne (CHCA), s’est réunie vendredi en début de soirée. Décision a été prise d’interdire les visites aux patients hospitalisés de l’hôpital Vivalia de Libramont à partir de ce samedi 14 août et ce jusqu’au dimanche 22 août inclus.

Cette mesure préventive a pour objectif de protéger l’ensemble des patients hospitalisés, en limitant au maximum les contacts au sein de l’hôpital, et de contribuer ainsi à enrayer la chaîne de transmission du virus.

Certaines visites pourront néanmoins être organisées dans des circonstances exceptionnelles, sur dérogation du corps médical : patients en phase critique ou en fin de vie ; service de maternité : si l’autre parent n’est pas en mesure de présenter le Covid Safe Ticket, il sera testé ; les visites de la fratrie sont autorisées à raison d’une heure par jour ; service de pédiatrie : présence des deux parents autorisée.

Pour toute question, le service dans lequel le patient est hospitalisé peut être contacté par ses proches. Les accompagnants en consultation ne sont également plus autorisés, sauf en cas de nécessité où un seul accompagnant est autorisé pour : les personnes à mobilité réduite ou en manque d’autonomie ; les enfants mineurs ; les consultations de gynécologie (un accompagnant adulte accepté mais pas d’enfant.)

Vivalia annonce qu'une nouvelle évaluation de la situation sera effectuée le vendredi 20 août. "C’est en prenant les mesures de prévention nécessaires que nous pourrons éviter la propagation du virus. C’est également par la vaccination, ainsi qu’en poursuivant les efforts de respect des gestes barrières, que nous parviendrons à nous protéger de manière individuelle et collective, et plus particulièrement les personnes vulnérables. »