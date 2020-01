Les professionnels et ceux qui font commerce d’artifices ne comprennent pas la décision.

La société et les mentalités changent très vite. Le souci de préserver la nature, l’environnement, et puis le décret sur le bien-être animal poussent nos politiciens à rédiger de nouvelles lois.

Comme à Attert, par exemple, où il sera désormais interdit de tirer des feux d’artifice toute l’année. "Mon canari est mort à cause des feux. Crise cardiaque", témoigne ainsi une dame. Une autre assure que son cheval a connu le même sort à cause des quelques pétards. Difficile de confirmer.

"Il est en effet compliqué de déterminer avec certitude si c’est à cause des feux d’artifice qu’ils sont morts", prétend de son côté un vétérinaire de la région.

Bref, des avis partagés qui posent surtout question sur l’utilisation des feux d’artifice. Faut-il continuer ou changer nos habitudes ?

À Habay, certains sont totalement contre le fait de les interdire définitivement. "Je ne comprends pas cette mesure extrême qui a été prise à Attert. C’est vraiment absurde. Je suis même choquée", commente ainsi Carina Vranken.

Cette commerçante vend des engins pyrotechniques depuis une vingtaine d’années. Elle s’étonne que les élus ne réfléchissent pas suffisamment en prenant des mesures d’interdiction totale. Une atteinte aux droits fondamentaux. "On fustige ceux qui tirent mal, mais on oublie tous les autres qui respectent les consignes de sécurité. Oui, on doit légiférer, encadrer et éduquer. Je suis d’accord. Mais le fait qu’on nous prive de certaines de nos libertés ne me semble pas être une bonne chose. De plus, si la loi belge devient plus restrictive, les amateurs de feux iront les acheter au Luxembourg par exemple, où la réglementation est différente", dit-elle.

Bref, c’est reporter le problème, finalement.

Quant aux éventuelles sanctions… "Je me demande comment la police va réussir à contrôler ? En pratique, un feu ne dure pas très longtemps. Comment imaginer mettre un policier derrière le buisson, qui surgirait au moment de l’allumage. Ça semble compliqué", conclut-elle.

Une interdiction totale, en Wallonie par exemple, me ferait perdre entre 50 000 et 80 000 euros par an.

Peut-on croire que toutes les communes belges interdiront les feux d’artifice dans les prochaines années ? Le débat est lancé… Et quelles sont les alternatives ?

"Elles existent. On parle ici des feux d’artifice à bruit contenu. Ils font moins de bruit, mais sont aussi jolis à voir. Le problème, c’est qu’ils coûtent quand même plus chers. Les communes n’en veulent pas encore, vu leur budget qui est souvent restreint", commente Jean-Pierre Sommer, artificier à Wellin.

Selon lui, si les communes ne changent pas leur mentalité, ce sera peut-être la fin de son activité qui risque d’en prendre un sérieux coup. "Une interdiction totale, en Wallonie par exemple, me ferait perdre entre 50 000 et 80 000 euros par an. Aujourd’hui, nous sommes deux employés permanents, mais on emploie souvent des travailleurs free-lance pour nous accompagner (entre 2 et 8, selon les événements organisés). Ces derniers iront chômer si on ne tire plus", prévient-il.

Pour Jean-Pierre, il est primordial d’analyser ce problème autrement. "Les élus prennent des mesures pour satisfaire l’électorat. Il faudrait laisser un libre arbitre à chaque commune ou organisateur. Interdire totalement, c’est supprimer les libertés", conclut-il.L.TR