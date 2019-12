Avant l’été, une modification du règlement de police a été validée à l’issue d’un conseil communal. Le groupe Ecolo + s’était abstenu. Cet arrêté concernait la mendicité dans le centre-ville, et notamment devant les banques ou les commerces. Halte à la mendicité à Arlon, voilà ce qu’on avait retenu.

"Les raisons qui nous poussent à le faire ? Elles relèvent de la sécurité, de l’ordre public. Il y a un trafic, un réseau en place. Des mendiants professionnels qu’on dépose le matin et qu’on reprend en fin de journée. Ça ne va pas, ça doit cesser. De mon bureau, j’ai aussi une vue sur la banque et le distributeur de billets. Je suis bien placé pour voir comment ces personnes "forcent", si je peux dire, ceux qui viennent retirer leur argent. Ils se sentent un peu obligés de donner quelque chose et ça ne va pas. Ce ne sont pas de bonnes manières de faire", expliquait alors le bourgmestre Vincent Magnus pour justifier cette décision.

La minorité avait aussitôt riposté en fustigeant cette action. Des débats très tendus entre Romain Gaudron (Ecolo +) et le bourgmestre ont été courants sur ce sujet.

Quelques mois plus tard, en pleine période hivernale, Vincent Magnus se penche à nouveau sur la mendicité. "Contrairement à ce qui a été dit/écrit par certains, la mendicité n’est pas interdite à Arlon. C’est important de le souligner. Dire que c’est devenu interdit est mentir. Ce sont des propos mensongers qui ont été utilisés pour présenter notre action. Nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. À Arlon, on peut encore mendier… mais pas partout. Dans des lieux autorisés. Loin des commerces. On ne fait pas la chasse aux mendiants. Pour preuve, venez voir le dimanche, à la sortie de la messe. Il y en a encore", explique-t-il.

Arlon est, selon le bourgmestre, une ville référence en matière d’aide à la personne. "Je trouve inacceptable qu’il y ait encore aujourd’hui des personnes qui doivent mendier. Les différents organismes/associations/actions -comme le CPAS/plan de cohésion social mis en place par exemple-sont instaurés pour éviter que les gens ne mendient. Nous sommes aussi la seule commune de la Province à avoir un abri de nuit.", conclut-il.