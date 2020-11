Vendredi 13 chanceux pour plusieurs établissements solaires de l’arrondissement d’Arlon. Le Ministre wallon de l’Energie, Philippe Henry, vient en effet de leur octroyer un subside conséquent d’un montant proche de 740 000€. Ainsi, les écoles de Toernich, Udange, Schoppach, du Centre, rue de Neufchâteau, ITELA - Institut Technique Etienne Lenoir Arlon et l' Institut Sainte-Marie Arlon (ISMA) vont ainsi se partager la somme. C’est d’ailleurs à l’ISMA que la moitié de ce montant arrivera.

« Dans le cadre d’un appel de la RW pour réduire la facture énergétique, nous avions lancé notre candidature pour recevoir un subside. Un montant de 336 000 euros, ça tombe bien ! Nous allons rénover notre « self », la cuisine de l’établissement. Sol, plafond, mobilier, etc…De gros travaux que nous espérons débuter lors des vacances d’été 2021 », explique Marc Kerger, membre du PO de l’ISMA. Le coût estimé pour l’ensemble de ces travaux est de 560 000€.

Depuis des années, l’ISMA tente d’améliorer la situation énergétique de l’école. D’importants travaux de rénovation et de mise en conformité ont ainsi été entrepris depuis quelques années. « Plus de 250 châssis changés, des isolations plus modernes des plafonds dans les classes, ou encore une nouvelle chaudière qui nous fait économiser 70 000€ par an depuis sa mise en marche…Le travail va se poursuivre grâce à la rénovation du self, la cuisine de l’ISMA qui est disponible pour environ 1 500 élèves », conclut notre homme.