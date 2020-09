On ne rira pas cette année au centre culturel d’Izel : le festival « Rire en Gaume » reporte sa 2 ème édition à 2021. L’année dernière, l’asbl Marbeland, organisatrice du Marbeland Festival à Marbehan, lançait le premier festival du rire en Gaume, à Izel (Chiny), le weekend des 22, 23 et 24 novembre. Même si cette première édition fut quelque peu décevante au niveau de la fréquentation, elle fut malgré tout un pari réussi pour les organisateurs.

Pour sa première édition, le festival avait également atteint son objectif d’attirer de grands noms de l’humour belge, comme Martin Charlier, Freddy Tougaux, Pierre Theunis et Betty La Ferrara, Cécile Djunga, Renaud Rutten, ainsi que le caricaturiste gaumais Rafagé. Cette réussite a permis aux organisateurs d’envisager une 2 ème édition cette année.

La crise du Covid-19 est passée par là et pousse aujourd’hui l'équipe organisatrice à ne pas prendre de risque et à annuler cette édition 2020. Le festival aurait dû se dérouler les 27, 28 et 29 novembre. Le comité ne baisse pas les bras pour autant puisqu’il prépare déjà activement la 2 ème édition du festival qui se déroulera donc en 2021, les 19, 20 et 21 novembre.