La prévenue refuse de faire une peine de travail

Jalouse, déçue, soupçonneuse, bagarreuse…Sans doute que Béatrice l’était ce jour-là ! "Mais pas violente. Je me suis défendue. La victime exagère quand elle dit que je l’ai frappée", précise-t-elle au juge Poncelet. On reproche à cette jeune dame, âgée aujourd’hui de 29 ans, d’avoir porté plusieurs coups à la victime. On l’appellera Monique. Cette dernière ayant eu une incapacité de travail d’une durée de 18 jours, sans oublier le fait qu’elle n’ose plus trop sortir aujourd’hui, de peur de recroiser Béatrice en rue.

Le motif évoqué pour justifier la querelle ? Une histoire de cœur. "Vous veniez à peine de vous séparer de votre compagnon. Vous pensiez que Monique le fréquentait. Ce jour-là, vous l’avez d’abord rencontrée à la friterie, lui suggérant de ne pas trop l’approcher. Des menaces verbales. Elle a quitté la friterie, mais vous avez décidé d’aller quand même la voir chez elle", rappelle le parquet, représenté par Sarah Pollet. Béatrice va donc se présenter chez Monique, qui vit dans un appartement. Pas méfiante, celle-ci lui ouvre la porte. "Je voulais discuter. Rien de plus. Mais c’est vrai que nous nous sommes disputés. Une bagarre a éclaté. On s’est retrouvé par terre. Elle m’a tiré par les cheveux. Et non l’inverse", balbutie Béatrice. Le son de cloche est différent en face. Le parquet rappelle quand même la version d’un témoin. « C’est étrange. Entendant du bruit, la voisine de palier est sortie. Elle a clairement vu Monique par terre. Et vous lui tiriez les cheveux. C’est donc un "ce n’est pas moi, c’est elle" que vous voulez nous faire croire", dit Sarah Pollet qui n’était pas opposéeà une peine de travail. Mais Béatrice a refusé la transaction. "Dans ce cas, ce sera une peine de prison. Trois mois", dit-elle. Le jugement sera rendu en janvier.