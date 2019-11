Jérémy Pierson avait enlevé la jeune Béatrice Berlaimont, 14 ans, sur le chemin de l'école à Arlon le 21 novembre 2014

L'assassin de Béatrice Berlaimont, Jérémy Pierson, a été condamné à verser plus de 250.000 euros aux victimes dans le volet civil de son procès d'assises, rapporte jeudi Sudpresse. Selon son avocat, contacté par l'agence Belga, l'arrêt civil a été rendu la veille. Jérémy Pierson avait enlevé la jeune Béatrice Berlaimont, 14 ans, sur le chemin de l'école à Arlon le 21 novembre 2014. L'adolescente avait été séquestrée et violée. Son corps avait été retrouvé dans un bois le 1er décembre 2014. Le 4 décembre 2014, Jérémy Pierson avait aussi agressé sexuellement et séquestré une jeune automobiliste, Sauvane Watelet, en périphérie d'Arlon. Elle avait réussi à s'échapper.

Ces faits avaient été jugés lors du procès tenu en janvier et février 2018 devant la cour d'assises du Luxembourg. Jérémy Pierson avait écopé de la réclusion à perpétuité et d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines pour une durée de 15 ans.

Selon Sudpresse, les parents de Béatrice Berlaimont obtiennent chacun 75.000 euros et leur conjoint respectif 15.000 euros. Les oncles et les tantes obtiennent 10.000 euros, et la sœur cadette de l'adolescente 25.000 euros. Le dommage retenu pour l'automobiliste est de 25.000 euros et de 10.000 euros pour sa mère. Jérémy Pierson est cependant insolvable et les victimes devraient être amenées à se tourner vers le fonds d'aides aux victimes si elle souhaitent être indemnisées.