La 32ème édition des Journées du Patrimoine se déroulera ces 12 et 13 septembre partout en Wallonie. Une cuvée 2020 déclinée sur le thème « Patrimoine et nature. » Arbres remarquables, sites naturels, sites archéologiques, parcs et jardins et autres domaines aménagés composeront le menu du weekend. « Il ne nous a pas été très difficile de mettre en relation la thématique de cette année avec notre superbe ville et ses villages », se réjouit Pascale Marot, responsable des Journées du Patrimoine pour la commune de Marche-en-Famenne.

La programmation proposera notamment aux visiteurs de découvrir l’allée du Monument et la chapelle de la Sainte-Trinité à travers un escape-game inédit. Répartis par équipes de 7 personnes maximum, les participants devront mener l’enquête suite à la découverte du corps d’un historien. Entre cohésion d’équipe, logique, patience et réflexion, l’intrigue explorera la chapelle et ses alentours pour une expérience d’environ 1 heure. À Marche toujours, une balade commentée emmènera les promeneurs à la découverte d’un art méconnu mêlant végétaux et minéraux.

Les villages de la commune ne seront pas en reste. À Waha, les visiteurs découvriront l’église Saint-Étienne et son tilleul plus que centenaire, ainsi que le parc du château accessible spécialement pour l’occasion. À Hargimont, le village se dévoilera à travers ses contes et légendes au fil d’une balade nature. À Champlon, la visite s’intéressera plus particulièrement aux arbres et plantes, tantôt remarquables, tantôt comestibles. À On, c’est au château Antiémont que les visiteurs pourront admirer des arbres remarquables, avant de découvrir la réserve naturelle des Spinets.

« Nous aurions aimé faire l’inauguration des Journées du Patrimoine dans le parc du château, mais vu le contexte sanitaire actuel, nous avons préféré y renoncer », poursuit Pascale Marot. Il sera encore question d’arbres remarquables à Aye, via un circuit guidé à partir de l’église Saint-Donat.

Les inscriptions, obligatoires, seront accessibles du 29 août au 10 septembre, sur www.journeesdupatrimoine. Les visites se feront par groupe de 20 personnes maximum. Information sur le site officiel de l’événement et sur www.marche.be.

N.P.