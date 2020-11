Ce vendredi 20 novembre, les Jeunesses Musicales du Luxembourg belge se mobilisent à l'occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant. Elles proposent un évènement en ligne accessible à tous gratuitement.

" Chaque année, nous déployons toute notre énergie pour accueillir des classes de Wallonie et de Bruxelles dans un lieu culturel et leur faire vivre un moment musical et ludique autour de cette thématique essentielle dans notre société", rappelle la directrice Julie Bissot. "Plus que jamais, les droits de l’enfant et la culture doivent être mis en lumière, malgré la situation sanitaire que nous connaissons tous."

Dans ce contexte, une émission musicale inédite a été concoctée avec Guy Verlinde , bluesman engagé et parrain de cette édition. Elle comprendra de courtes interventions d’associations liées aux droits de l’enfant et bien évidemment de la musique.

L’émission sera diffusée en ligne, à partir du 20 novembre, dès 10h sur Youtube et sur le site jeunessesmusicales.be/ma-voix-mes-droits sur lequel vous pourrez retrouver une page dédiée à l’événement, avec des outils pédagogiques et d’autres ressources que les enseignants pourront utiliser en classe avec leurs élèves et pourquoi pas à la maison, en famille, avec leurs propres enfants.

Cet événement est organisé en collaboration avec le service du délégué général des droits de l’enfant, le Centre d’Action Laïque de Namur, le Centre d’Action Interculturelle, le Service Diffusion de la Province de Namur et l’Espace Culturel Provincial - Le Delta .